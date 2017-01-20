Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 22 января

22.01.2017 (06:54)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 4 ° мороза -1 ° тепла.

Пасмурная ночь и хмурое утро сменятся в Ужгороде ясным днем и безоблачным вечером. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 °, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 22 января:

МАКС: 9.0° (1971)

МИН: -19.4° (1965)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.