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На Закарпатье в лобовую столкнулись грузовик с джипом (ФОТО, ВИДЕО)

22.01.2017 (08:44)
В Закарпатье джип вылетел на встречку под грузовик
В Закарпатье джип вылетел на встречку под грузовик
20 января около 20:00 на прямом участке дороги между Виноградово и с.Теково произошло ДТП с участием грузовика "Volkswagen LT 46" и джипа "КИА".
По словам очевидцев, водитель кроссовера "КИА", находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил выезд на встречную полосу, вследствии чего и произошло лобовое столкновение.
После столкновения автомобилей, водитель "Volkswagen LT 46" получил сотрясение мозга и значительные ушибы конечностей, но пребывая в сознании смог выбраться из автомобиля и вызвал помощь в связи с ДТП.
По словам экспертов автомобиль "Volkswagen LT 46", который принадлежит компании "Motolux", ремонту не подлежит.
Полиция занимается расследованием данного ДТП.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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