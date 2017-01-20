На Закарпатье в лобовую столкнулись грузовик с джипом (ФОТО, ВИДЕО)

22.01.2017 (08:44)

В Закарпатье джип вылетел на встречку под грузовик

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20 января около 20:00 на прямом участке дороги между Виноградово и с.Теково произошло ДТП с участием грузовика "Volkswagen LT 46" и джипа "КИА".По словам очевидцев, водитель кроссовера "КИА", находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил выезд на встречную полосу, вследствии чего и произошло лобовое столкновение.После столкновения автомобилей, водитель "Volkswagen LT 46" получил сотрясение мозга и значительные ушибы конечностей, но пребывая в сознании смог выбраться из автомобиля и вызвал помощь в связи с ДТП.По словам экспертов автомобиль "Volkswagen LT 46", который принадлежит компании "Motolux", ремонту не подлежит.Полиция занимается расследованием данного ДТП.