Всплыло имя нардепа, которого готовились убить агенты ФСБ России (ВИДЕО)

22.01.2017 (09:30)

Агенты ФСБ России хотели убить Антона Геращенко, - СМИ

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Народным депутатом, против которого завербованные агенты ФСБ России готовили покушение на убийство, что является Антон Геращенко, сообщают СМИ. Нападавшие планировали взорвать автомобиль парламентария.Убийство должны были совершить двое граждан Украины, которые ранее отбывали заключение в оккупированном Крыму и которых освободили досрочно.Один из них был ранее трижды судимый по уголовным статьям. Свои действия они координировали со своим руководителем, бывшим гражданином Украины, российским наемником, который проживает сейчас в Белгороде.СБУ обнародовала видеодоказательства планирования покушения на нардепа, которое готовилось и контролировалась ФСБ с территории России. Нападавшие должны были подорвать авто нардепа. Еще одним, запасным, вариантом было подорвать авто на маршруте его движения. Сообщается, что были отработаны пути быстрого отхода с места совершения преступления и побега в Россию.Однако в результате спецоперации в пятницу вечером, 20 января, злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья нардепа.По словам главы СБУ Василия Грицака, оба злоумышленника прибыли в Украину 14 декабря. Сначала они прибыли в Харьков, где находились 5 дней, а потом приехали в Киев и в течение недели проводили разведку. В частности, они изучали маршруты передвижения депутата, автомобилей, на которых он ездит, следили за местами работы, жительства, местами его вероятного появления.Основной мотив покушения на Геращенко (по информации СМИ) - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известный открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.Официального подтверждения, что покушение готовилось именно на Геращенко, пока нет.