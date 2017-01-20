Гороскоп на неделю (23 - 29 января)

22.01.2017 (10:56)

Недельный гороскоп с 23 по 29 января

Недельный гороскоп предскажет что сулят звезды на этой неделе знакам Зодиака? Из астрологического прогноза на неделю вы узнаете о благоприятных днях и предостережет от ненужных поступков, предскажет о том, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни, и о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю.

Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

ЗДЕСЬ можно ПОСМОТРЕТЬ сбылись ли предсказания НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

Овен



Ваша целеустремленность и сила воли гарантируют неминуемый успех. Благодаря своей работоспособности вы можете достичь небывалых высот. Но все же постарайтесь выкроить время для близких. На этой неделе по возможности сократите объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите выслужиться перед начальством. Прежде, чем решительно действовать, все хорошенько продумайте. Отнеситесь со вниманием к нюансам и мелочам. Желательно не показывать близким нетерпимость к некоторым проблемам, иначе все дела пойдут наперекосяк. В субботу к вашим советам будут прислушиваться. Свободное время лучше посвятить семье, детям или любимому человеку.

Телец



Вам будет необходимо тщательно выполнять свои профессиональные обязанности, преодолевая тайное сопротивление некоторых своих коллег. У вас может возникнуть ощущение, что от вас слишком много требуют и слишком мало дают. Вы в преддверии довольно гармоничного периода, и, предчувствуя это, настроены на оптимистический лад. Понедельник и вторник стоит посвятить завершению дел, которые тянутся еще с прошлой недели. Сейчас самое время для серьезных размышлений, когда вам удастся понять то, что раньше и в голову не приходило. Все встречи этой недели неслучайны. Многие вопросы удастся решить с помощью вашего обаяния. Пятницу можете посвятить планированию встреч и путешествий на месяц вперед.

Близнецы



Вам придется уравновешивать некоторые черты своего характера, чтобы добиться намеченных целей и не повторить ошибок недавнего прошлого. Вы сможете получить именно то, чего давно хотели. Так что у вас будет повод для радости. На этой неделе возможно резкое повышение по службе, которого вы так долго ждали. Или же вы получите дополнительную прибыль. Но не стоит рассказывать об этом посторонним. Постарайтесь не провоцировать сплетни, проявите дисциплинированность и собранность. В субботу вы почувствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание. Воспользуйтесь этой возможностью и решите накопившиеся за ближайшее время проблемы. Постарайтесь не злоупотреблять хорошим отношением к вам любимого человека.

Рак



Вас могут ожидать новые знакомства и интересные встречи. Будьте на всякий случай готовы к тому, чтобы поменять работу и круг общения. На первый план выйдут не слова, а поступки. В выходные вас может накрыть волна рздражения: постарайтесь не устраивать скандалы. Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожностью к новым деловым предложениям. В среду желательно снизить объем работы, постарайтесь объективно оценивать свои возможности. Не говорите о себе слишком много на работе, эта информация может быть использована против вас. А вот от друзей можно не скрывать своих чувств. Они с пониманием отнесутся к вам, такая поддержка ободрит и придаст сил. В семье следует вести себя спокойно и сдержанно, в противном случае не миновать ссор с родственниками.

Лев



Вам предстоит заняться решением старых проблем и завершением старых дел. Будьте осторжны, вас может подстерегать хорошо замаскированный обман. Проявляя себя с лучшей стороны, вы приобретете значимость и авторитет в глазах окружающих. Удачными могут быть ваши планы и замыслы. Неделя сложная, поэтому запаситесь терпением и выдержкой. В понедельник будут удачными поездки и командировки. Во вторник вас могут подстерегать обман и промахи, не обольщайтесь успехом в финансовых делах и в бизнесе. Осторожнее с новыми друзьями, они чего-то не договаривают. В четверг лучше не начинать ничего нового, лучше займите выжидательную позицию и поступайте обдуманно и мудро. В субботу вам придется отстаивать свои взгляды и интересы.

Дева



На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, существенных изменений не предвидится. Вы можете успешно решить проблемы с жильем. Можете смело рассчитывать на помощь друзей или родных. Не обходимо тщательно продумывать и объективно оценивать поступающие вам предложения. На этой неделе на первый план выйдут проблемы личного характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших романтических планов, свидание грозит отмениться. Для вас может оказаться непосильной задачей контролировать ситуацию. В деловой сфере работа обещает быть преимущественно рутинной, однако возможно также, что у вас появятся новый круг обязанностей. Благоприятное время для организационных мероприятий, подготовки к развитию нового дела. В выходные возможны проблемы с детьми, которые выльются в крупные расходы.

Весы



Удача может оказаться на вашей стороне, но нынче она будет донельзя пуглива. Вам необходимо реалистично посмотреть на вещи, и не обманывать себя напрасными надеждами. Некоторые люди из вашего окружения покажут свои истинные лица, что будет весьма интересным зрелищем. В понедельник вероятна интересная деловая поездка, которая позволит расширить круг общения и даст новые возможности в будущем. Постарайтесь учиться слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя много интересного и станете мудрее. Возможно улучшение в профессиональных делах. Благоприятное время для перемен в личной жизни. Постарайтесь философски отнестись к внутреннему напряжению, оно будет лишь побочным эффектом собранности, которая понадобится вам для достижения целей.

Скорпион



Не спешите и не рвитесь начинать что-то новое, постарайтесь не формировать события. Вам дадут понять, что вас ценят и на вас рассчитывают. Постарайтесь сохранять душевное равновесие и учитесь радоваться тому, что имеете. И вас ждет настоящий успех. Настало благоприятное время для позитивных перемен. Отбросьте прочь неуверенность и сомнения и начинайте отстаивать свои права на всех жизненно важных направлениях. В начале недели вам вернут все долги и сделают перспективное деловое предложение. Ваши идеи будет востребованы среди коллег и начальства. В воскресенье может усилиться ваше личное влияние, а друзья или родные попросят оказать помощь в трудноразрешимой ситуации.

Стрелец



Справиться с серьезными задачами вам поможет творческий потенциал, особенно, если вы не постесняетесь его проявить. Большую роль сыграет интуиция. Поддержка может прийти с совершенно неожиданной стороны, возможно начало новых партнерских отношений. Но не забывайте, что проблемы надо решать, а не ныть и жаловаться на жизнь. На этой неделе в ваших силах сделать максимум возможного в разных областях. Постарайтесь быть самим собой во всех проявлениях. Не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда у вас будет больше свободных средств и возможностей. Постарайтесь избегать конфликтов и противоречий в отношениях с коллегами и начальством. Будьте готовы к корректировке планов, встречи и поездки могут отмениться. Ваши творческие идеи своевременны и необходимы окружающим вас людям, поэтому и настроение будет на высоте. Постарайтесь расправиться с незаконченной монотонной работой, и вы почувствуете облегчение и увидите ситуацию с другой стороны. Воскресенье может оказаться днем раздумий - о прошлом, будущем, и вашем в нем месте.

Козерог



Постарайтесь избегать тесного контакта с начальством, официальными лицами, людьми старшего возраста и вообще с любыми структурами власти. Вам могут быть предъявлены претензии, вас заставят платить по счетам. Постарайтесь исправить свои ошибки, в особенности по отношению к коллегам по работе. Вы будете готовы работать без выходных. Однако стоит слегка охладить такое рвение и реально рассчитать свои силы. Вы можете не сомневаться в надежности и искренности ваших партнеров. Ориентируйтесь на них, и это принесет вам желанный успех. Постарайтесь не опаздывать, быть пунктуальным и соблюдать взятые на себя обязательства. Благоприятная неделя для налаживания связей с зарубежными партнерами, обновления источников информации. В выходные устройте встречу с друзьями.

Водолей



Настоятельно рекомендуется проявить как можно большую практичность во всех областях. Судьба может дать вам шанс решить многие проблемы. Очень не помешает чувство меры. в том числе — и в работе. В личной жизни сейчас тишина и покой. Начало недели может оказаться для вас испытанием на прочность, но к среде напряжение спадет и тучи, которые так пугали вас, откроют ласковое солнышко. Вам просто нужно верить в собственные силы и искренность близких людей. В четверг возможны интересные встречи и выгодные предложения, будут востребованы ваши лучшие качества и аналитический ум. В конце недели вас может ожидать событие, которым ознаменуется начало успеха в карьере. Вероятны положительные сдвиги в личной жизни.

Рыбы



Вас могут озадачить и даже огорчить проблемы в профессиональной сфере. Придется принимать решительные меры, в том числе и те, которые вам не слишком нравятся. Выбор, который вам придется сделать, может изменить дальнейшую судьбу. Ближайшие дни обещают быть довольно динамичными и напряженными, придется разбираться с неотложными проблемами, возможна чрезмерная загруженность на работе. В средине недели ко всеми прочему вас могут атаковать проблемы из прошлого, без решения которых не будет продвижения вперед. Вам понадобятся титанические усилия, чтобы прорваться. В пятницу представится шанс творчески и весьма продуктивно реализовать свои планы и замыслы.



