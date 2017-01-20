ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Закарпатье отметили годовщину Гуцульской республики (ФОТО)

22.01.2017 (11:11)
В Закарпатье отпраздновали годовщину Гуцульской республики
В Закарпатье отпраздновали годовщину Гуцульской республики

В Ясинях, на Раховщине, торжественно отметили 98-ю годовщину Гуцульской республики - уникального мини-государства, которое образовалось после первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи.

Через тогдашние исторические катаклизмы Гуцульская республика просуществовала всего полгода, однако ее руководству во главе со Степаном Клочураком удалось создать все условия для полноценной мирной жизни. Здесь работали предприятия и учреждения, в школах учились дети, шла бойкая торговля с Западноукраинской Народной Республикой, ежедневно курсировали поезда к Станиславу и Коломые...

Участие в праздновании годовщины приняли председатель ОГА Геннадий Москаль, председатель Раховского РГА Павел Басараба, Ясинянский поселковый голова Эдуард Зелинский и несколько сотен местных жителей и гостей.

- Хотя Гуцульская республика просуществовала недолго, она все-таки выполнила свою историческую миссию - продемонстрировала всему миру, что здесь, на Раховщине, живут люди, которые осознают себя украинцами, - отметил Москаль в своем выступлении. - И эти люди готовы отстаивать свою украинскую государственность с оружием в руках. Сегодня можно смело сказать, что Гуцульская республика вместе с Карпатской Украиной положили начало возвращения Закарпатья в Украину...
-
В Ужгороде презентовали книгу о жизни гуцулов


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.01.2017 (16:43) / чулМeн

Сaмый головный Ху_цюл_уй ужe попрaвлять iнфовкидыш, што сусiд його мaмы быв русин. Прaвильно ся мaє писaти, што то быв гуцюл. Aйбо то є дiштaнцiя вeликaнського розмiру. Но признaти трeбa, зубы знaє добрe продaвaти. Хaй живe, докi нe вмрe !

22.01.2017 (13:58) / Читатель.

"Гуцульская республика"і " КарпатськаУкраїна"- наглядний приклад Українського сепаратизму тодішньої доби.