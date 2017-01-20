К закарпатцу приехал друг из Херсона и зарезал его во время ссоры

22.01.2017 (13:08)

Закарпатская полиция задержала херсонца, который убил своего друга

Сегодня, 22 января, в полицию поступило сообщение о том, что в Хустскую районную больницу поступил пациент с ножевыми ранами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции в составе Хуського отдела полиции, кроме этого на месте работало руководство ГУНП.

Правоохранители оперативно сработали и выяснили, что ножевые ранения 34-летнему хустянину нанес его друг - 37-летний житель Херсонской области. Мужчина как раз находился в гостях у закарпатца, драка с применением оружия у мужчин возникла из-за ссоры. Из-за полученных травм хустянин умер.

Сотрудники Хуського отдела полиции оперативно разыскали подозреваемого в совершении преступления. Жителя Херсонской области задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

В Закарпатье во время ссоры разгневанный супруг зарезал свою любимую



