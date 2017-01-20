Как в Ужгороде отмечают День Соборности Украины (ФОТО)

|В Ужгороде проходят торжества к Дню Соборности Украины
Сегодня в Ужгороде прошли торжества по случаю Дня Соборности и Свободы, 94-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики и 67-й годовщины образования Закарпатской области.
В них приняли участие руководители области Геннадий Москаль, Михаил Ривис, Ужгородский городской голова Богдан Андреев, руководители силовых структур, дипломаты, духовенство, много ужгородцев, в частности молодежи.
Ряд мероприятий начали открытием на Доме профсоюзов на площади Народной памятной доски выдающемуся ученому, политическому и общественному деятелю Михаила Грушевского. О его роли в истории Украины отметил в своем выступлении председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, в единстве Украины, которую особенно важно сохранить сегодня, во время агрессии, отметил в приветственном слове председатель областного совета Михаил Ривис, в том, как историческая память о Акте соединения ускорила распад СССР и о получении национальной независимости Украины напомнил в своем выступлении мэр Богдан Андреев. О символизме, заложенном в образе Грушевского на памятной доске, рассказал ее автор Богдан Корж.
Также почтили память Великого Кобзаря. Возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко на площади Народной, несколько композиций исполнили Заслуженный академический Закарпатский народный хор.
Руководство области и города возглавило колонну ужгородцев, Которые пронесли с площади Народной к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину на набережной Независимости 100-метровый флаг Украины. К этому монументу тоже возложили цветы.
Напомним, сегодня также ко Дню Соборности Украины уже традиционно, выступят эстрадно-духовой оркестр и струнная группа камерного оркестра Закарпатской областной филармонии. Начало в 16.00 на Театральной площади.
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Комментарии
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Лючче нашего царя пуцькина любить.
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Самое большое счастье для жителя Огрызка украины, когда его соседи живут хуже, чем он. Нет, не он живёт лучше. А соседи живут хуже.
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ПОСЛЕ ТАСКАНИЯ ССАНОЙ ТРЯПКИ УЧАСТНИКОВ ЖДАЛ ЗАЛ УПА.
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В ОГРЫЗКЕ ПРАЗДНИК ЭТО КОГДА ПОНАЕХАВШИЕ ГАЛИЦКИЕ ЧМОШНИКИ ВО ГЛАВЕ С ТАТАРИНОМ ТАСКАЮТ ПО УЖГОРОДУ ССАНУЮ ТРЯПКУ.
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В Якутии слепили из дерьма петуха и объявили в СМИ конкурс на лучшее название сего творения. Публикуем тройку лидеров:
1. Новый герб России.
2. Путин глазами россиян.
3. Наш ответ бездуховному Западу.
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- Где я?
- В России.
- Как я тут оказался?
- Ты тут родился.
- Почему тут так грязно?
- Налейте ему ещё водки, в нём проснулся русофоб!
Рейтинг: 3
рагуль зубищами скрипел,
От злобы бешеной краснел,
И вспоминал хозяев плеть -
Панов да херров власть и спесь.
И с придыханьем, чуть дыша, -
Как Гитлер в зад его сношал,
Пусть без любви сношал, но всё ж
,Рагуль был рад прислуживаться тож.
Он ненавидел всех вокруг,
Евреев, пшеков, москалюг,
Любого был готов бодать,
Да Бог рогов не дал, видать.
Рейтинг: 5
Если это торжества по случаю Дня Соборности и Свободы, то очень хочется посмотреть, как выглядят похороны! Ни на одной фотографии не заметил счастливых лиц! Тоска у всех! Пожалуй, похороны так и выглядят!
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мова – уродливый и убогий искусственный конструкт, с крайне примитивными самодельными средствами. Он дебилизирует тех, кто на нем говорит. Развитая молодежь это чувствует, и волей-неволей осваивает русский, а иначе не может самовыразиться. А сельскому рагулью пары сотен полупольских слов достаточно. Оно больше мычит.