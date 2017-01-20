Как в Ужгороде отмечают День Соборности Украины (ФОТО)

22.01.2017 (13:32)

В Ужгороде проходят торжества к Дню Соборности Украины

Сегодня в Ужгороде прошли торжества по случаю Дня Соборности и Свободы, 94-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики и 67-й годовщины образования Закарпатской области.

В них приняли участие руководители области Геннадий Москаль, Михаил Ривис, Ужгородский городской голова Богдан Андреев, руководители силовых структур, дипломаты, духовенство, много ужгородцев, в частности молодежи.

Ряд мероприятий начали открытием на Доме профсоюзов на площади Народной памятной доски выдающемуся ученому, политическому и общественному деятелю Михаила Грушевского. О его роли в истории Украины отметил в своем выступлении председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, в единстве Украины, которую особенно важно сохранить сегодня, во время агрессии, отметил в приветственном слове председатель областного совета Михаил Ривис, в том, как историческая память о Акте соединения ускорила распад СССР и о получении национальной независимости Украины напомнил в своем выступлении мэр Богдан Андреев. О символизме, заложенном в образе Грушевского на памятной доске, рассказал ее автор Богдан Корж.

Также почтили память Великого Кобзаря. Возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко на площади Народной, несколько композиций исполнили Заслуженный академический Закарпатский народный хор.

Руководство области и города возглавило колонну ужгородцев, Которые пронесли с площади Народной к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину на набережной Независимости 100-метровый флаг Украины. К этому монументу тоже возложили цветы.

Напомним, сегодня также ко Дню Соборности Украины уже традиционно, выступят эстрадно-духовой оркестр и струнная группа камерного оркестра Закарпатской областной филармонии. Начало в 16.00 на Театральной площади.



