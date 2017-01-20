Саакашвили смотрел инаугурацию Трампа из кустов

|Папарацци сняли Саакашвили за оградой Капитолия в кустах
Михаил Саакашвили, который хвастался в соцсетях дружбой с Дональдом Трампом, не получил приглашения на инаугурацию. Папарацци сняли его за оградой Капитолия в кустах.
По словам первого вице-президента дипломатической миссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза, который присутствовал на церемонии, к Капитолию Саакашвили "не подпустили на пушечный выстрел".
"Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо и видели сбитого летчика, который спрятался в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – сообщил политик на своей странице в Facebook.
Рейтинг: 13
Комментарии
Рейтинг: -3
Инаугурация Трампа вызвала в России бешеный интерес. Похоже, что ватные патриоты надеются на американского президента больше, чем на собственного.
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Мыслю что в России вызывает больше сейчас бешеный интерес то,как свидомые патриоты "на лету переобуваются".., не знают на кого теперь надеяться и кому что лизать.
Рейтинг: 2
Там і порошенко на другуй фото на передним плані
Рейтинг: 5
Да не,он там в кустах под забором пьяный и обрыганый валяется.