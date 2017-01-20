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Саакашвили смотрел инаугурацию Трампа из кустов

22.01.2017 (14:32)
Папарацци сняли Саакашвили за оградой Капитолия в кустах
Папарацци сняли Саакашвили за оградой Капитолия в кустах

Михаил Саакашвили, который хвастался в соцсетях дружбой с Дональдом Трампом, не получил приглашения на инаугурацию. Папарацци сняли его за оградой Капитолия в кустах.

По словам первого вице-президента дипломатической миссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза, который присутствовал на церемонии, к Капитолию Саакашвили "не подпустили на пушечный выстрел".

"Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо и видели сбитого летчика, который спрятался в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – сообщил политик на своей странице в Facebook.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.01.2017 (17:10) / Еруслан Лазаревич

Инаугурация Трампа вызвала в России бешеный интерес. Похоже, что ватные патриоты надеются на американского президента больше, чем на собственного.

22.01.2017 (18:27) / нашатырь

Мыслю что в России вызывает больше сейчас бешеный интерес то,как свидомые патриоты "на лету переобуваются".., не знают на кого теперь надеяться и кому что лизать.

22.01.2017 (16:19) / ююю

Там і порошенко на другуй фото на передним плані

22.01.2017 (21:57) / ВИЖУ

Да не,он там в кустах под забором пьяный и обрыганый валяется.