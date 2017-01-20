Саакашвили смотрел инаугурацию Трампа из кустов

22.01.2017 (14:32)

Папарацци сняли Саакашвили за оградой Капитолия в кустах

Михаил Саакашвили, который хвастался в соцсетях дружбой с Дональдом Трампом, не получил приглашения на инаугурацию. Папарацци сняли его за оградой Капитолия в кустах.

По словам первого вице-президента дипломатической миссии "Европейская Украина" Резазаде Али Реза, который присутствовал на церемонии, к Капитолию Саакашвили "не подпустили на пушечный выстрел".

"Я находился далеко от него, но мои друзья проходили мимо и видели сбитого летчика, который спрятался в кустах. Яркий друг президента США стоял далеко и даже не мог пройти охрану, потому что ближе его не пускали", – сообщил политик на своей странице в Facebook.