Полиция задержала "свободовцев" вывесивших красно-черный флаг перед ОДА в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)

| В Ужгороде перед ОДА вывесили красно-черный флаг
Сегодня, 22 января в День Соборности Украины, в Ужгороде на площади Народной в флагштоке перед Закарпатской облгосадминистрацией активисты общественной организации "Свобода" вывесили красно-черный флаг.
Эти действия не остались без внимания патрульных полицейских, которые назвали поступок хулиганством.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Ужгородской городской организации этой политической силы Томаш Лелекач.
По его словам, к ним сразу же подошли патрульные полицейские, которые потребовали снять "незаконный" флаг и прекратить незаконные действия.
После отказа националистов выполнить требование, полицейские сняли флаг, а активистов задержали и доставили в горотдел милиции.
"В Ужгороде за установление красно-черного флага полиция хочет привлечь патриотов к ответственности. Полиция расценивает эти действия как хулиганство. Флаг, под которым наши деды боролись за независимость и соборность Украины", - сообщил Т.Лелекач.
Напомним, 31 декабря вместо флага ЕС на площади Народной в Ужгороде вывесили русинский флаг Подкарпатской Руси (ФОТО)
Комментарии
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Да повесте этих Сволотовцев на этом флагштоке.