Курс валют на 23 января (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 23 января
В Украине опускается курс долларал плавно снижается после резкого скачка, официальная гривна укрепляется.
На сегодня, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 27,42 грн;
1 евро – 29,16 грн;
10 российских рублей – 4,59 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 20 января, понизился на 2 копейки.
Евро упал на 11 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 33.68 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 27.19 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый
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Украина рассчитывает на получение еще 8 траншей кредита по программе Extended Fund Facility (EFF) от Международного валютного фонда суммой в 9,9 млрд долларов до конца 2018 года. Об этом говорится в Письме о намерениях, которое украинские власти подготовили для кредитора.
Письмо о намерениях готовится президентом, премьер-министром, главой Нацбанка и министром финансов.
4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале. В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.
"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.
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