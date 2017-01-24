Курс валют на 23 января (+ новости экономики)

23.01.2017 (08:50)

Курс валют в банках Ужгорода 23 января

В Украине опускается курс долларал плавно снижается после резкого скачка, официальная гривна укрепляется.

На сегодня, 23 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,42 грн;

1 евро – 29,16 грн;

10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со значениями пятницы, 20 января, понизился на 2 копейки.

Евро упал на 11 копеек. Российский рубль "похудел" на 3 копейки.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 33.68 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 10 коп до 27.19 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый

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Украина рассчитывает на получение еще 8 траншей кредита по программе Extended Fund Facility (EFF) от Международного валютного фонда суммой в 9,9 млрд долларов до конца 2018 года. Об этом говорится в Письме о намерениях, которое украинские власти подготовили для кредитора.

Письмо о намерениях готовится президентом, премьер-министром, главой Нацбанка и министром финансов.

4-й транш кредита в размере 1 млрд долларов Украина ожидает получить в феврале. В итоге, из общей суммы 4-летнего кредита на 17,5 млрд долларов Украиной будет получено 8,6 млрд долларов.

"Остаток средств планируется выделить до конца 2018 года 7 траншами", - говорится в документе.