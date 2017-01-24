Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 23 января

23.01.2017 (09:17)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. В Ужгороде день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков. Ночью и утром местами туманы. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 °, на высокогорье 4-6 ° мороза, днем 3 ° тепла - 2 ° мороза.

В Ужгороде день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 ° мороза, днем около нуля.

Температура за последние 130 лет 23 января:

МАКС: 8.6° (1993)

МИН: -18.5° (1963, 2006)

Народный прогноз погоды: 23 января почитается память святителя Григория, епископа Нисского. В народе этого святого называли Летоуказателем, потому как природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом. Если в этот день будет иней на деревьях и стогах, то лето будет мокрое и холодное. Если ветер дует с юга — лето будет грозное. Если наши предки в этот день наблюдали иней, то верили, что 15—16 июля будет дождь.