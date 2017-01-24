Полиция в Закарпатье поймала телефонного мошенника-правоохранителя

23.01.2017 (10:27)

В Закарпатье задержали телефонного мошенника-полицейского

В полицию обратилась жительница Мукачево и рассказала, что к ней на мобильный позвонил мужчина со скрытого номера, представился правоохранителем и сообщил о проблемах у сына заявительницы.

Женщина договорилась с собеседником о встрече на улице Ужгородской, она предложила решить вопрос в отделе полиции, однако не получила на это согласие. Таким образом мукачевка догадалась, что имеет дело с мошенником и обратилась в полицию.

Сотрудники Мукачевского отдела полиции выяснили, что за правоохранителя выдавал себя 19-летний житель села Верхняя Возница. Мужчина не смог объяснить своих действий.

Полиция возбудила по данному факту в. 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество. В случае доказательства вины подозреваемого, ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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