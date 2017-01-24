Заболеваемость гриппом на Закарпатье превысила эпидпорог на 15%

23.01.2017 (11:26)

На Закарпатье превышен эпидпорог заболеваемости гриппом

По сообщению пресс-центра ОЦЗ в Закарпатской области эпидемический порог превышен в Великоберезнянском, Межгорском, Виноградовском, Ужгородском районах и в г. Ужгород.

За прошедшую неделю (13.01. - 20.01.2017) с симптомами острой респираторной инфекции в учреждения здравоохранения области обратилось 5244 человека, заболеваемость составляет 416,5 на 100 тыс. Населения и превышает определенный эпидемический порог на 15%. Заболевших по сравнению с предыдущей неделей больше на 8%.

Среди обратившихся за медицинской помощью - 2852 детей в возрасте до 17 лет (54,4% от всех заболевших), что на 11% больше, чем за предыдущую неделю (за счет увеличения количества заболевших детей 5-14 лет). Количество заболевших по другим возрастных группах находится на уровне прошлой недели.

Количество госпитализированных по поводу респираторных инфекций за прошлый уменьшилась на 4,3% и составляет 198 человек (3,7% от заболевших).

По состоянию на 20.01.2017г. в области зарегистрировано 23 случая гриппа, среди 33 лабораторно обследованных за неделю лиц подтверждена циркуляция РС-вирусов в 9 человек, вирусов парагриппа у 6 больных. Летальных случаев гриппа не зарегистрировано.

Эпидемический порог превышен на 5 админтерритория: Великоберезнянском, Межгорском, Виноградовском, Ужгородском районах и в г. Ужгород. В Тячевском, Раховском, Свалявском районах показатели заболеваемости находятся на уровне пороговых значений. На других админтерритория показатели ниже пороговых уровней в пределах от -55,8% в Мукачевском к -27,3% в Береговском районах.

С начала сезона заболеваемости гриппом и ОРВИ в области привито против гриппа 1989 человек, в т.ч. 712 детей и 525 медицинских работников.

По состоянию на 20.01.2017р., С целью предупреждения интенсивного распространения респираторных инфекций в детских организованных коллективах приостановлен учебно-образовательный процесс в 55 учебных заведениях Перечинского и Великоберезнянского районов.

Комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий продолжается.

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