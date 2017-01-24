На ПриватБанк кредиторы подали иски в суд

23.01.2017 (12:47)

Кредиторы ПриватБанка подали иски в суд

Кредиторы "Приватбанка", которые потеряли около 600 млн долл. в период работы временной администрации, хотят вернуть свои деньги через суд.

Сразу после покупки правительством неплатежеспособного ПриватБанка был создан комитет кредиторов – держателей еврооблигаций банка, которые планировали пойти в суд и защитить свои списанные инвестиции. Это произошло.

«Иски поданы, в Привате об этом знают, но пока они эту информацию не хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов. Начался новый раунд переговоров», – рассказал представитель нескольких кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

ФГВФЛ в период 19-20 декабря 2016 года конвертировал обязательства ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на 29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на $595 млн. Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январе-феврале 2018-го на $375 млн, субдолг на $220 млн сроком до февраля 2021-го.

В пресс-службе ПриватБанка эту информацию в пятницу не подтверждали, поскольку пока не получили информацию о заявленных исках. «Нет информации ни об одном поданном иске. Это фантазии и предположения», – сообщили в банке.

Иски иностранных кредиторов ПриватБанка, потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому ПриватБанку пришлось выпустить специальное заявление о том, что в балансе ПриватБанка нет обязательств перед владельцами еврооблигаций.

«Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка», – заявил первый зампред правления ПриватБанка Александр Дубровин.

Топ-менеджер банка считает, что «практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка и тем более его клиентов».

Общепринятой практикой международных судов являются обязательства по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится о том, будет ли ПриватБанк преддепонировать $600 млн.

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