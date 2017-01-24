"Ужгородская палачинта" приглашает на блины в Боздошский парк

23.01.2017 (13:15)

В Боздошском парке пройдет фестиваль "Ужгородская палачинта"

Традиционный, уже 8-й фестиваль «Ужгородская палачинта», состоится в 11-12 февраля Боздошском парка в Ужгороде.

"Ужгородская палачинта" - это гастрономический фестиваль с разнообразной культурной и развлекательной программой, объединяющей украинские и закарпатские традиции и современные тенденции. Название фестиваля - «палачинта» (от венгерского. «Palacsinta»), что на закарпатском диалекте означает «блин».

Также фестиваль будет благотворительного направления. Вместе с Движением поддержки закарпатских военных готовятся мероприятия по сбору средств для нужд армии, а предприниматели отдадут на эти цели часть выручки.

В программе фестиваля:

• Народные гуляния, концертная программа, веселые развлечения и конкурсы;

• Сюрпризы для детей;

• Призы для смельчаков, по вылезанию на столб;

• Традиционные закарпатские блюда;

• Дегустация напитков, вина, меда, блинов и т.д.;

• Конкурс на самые вкусные блины, награждение победителей;

• Тематические фотозоны;

• Беспроигрышная лотерея;

• Сожжение чучела зимней "мары";

• Благотворительные акции - сбор средств для военных;

• Замечательное зимнее настроение.

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