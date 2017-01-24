"Ужгородская палачинта" приглашает на блины в Боздошский парк

|В Боздошском парке пройдет фестиваль "Ужгородская палачинта"
Традиционный, уже 8-й фестиваль «Ужгородская палачинта», состоится в 11-12 февраля Боздошском парка в Ужгороде.
"Ужгородская палачинта" - это гастрономический фестиваль с разнообразной культурной и развлекательной программой, объединяющей украинские и закарпатские традиции и современные тенденции. Название фестиваля - «палачинта» (от венгерского. «Palacsinta»), что на закарпатском диалекте означает «блин».
Также фестиваль будет благотворительного направления. Вместе с Движением поддержки закарпатских военных готовятся мероприятия по сбору средств для нужд армии, а предприниматели отдадут на эти цели часть выручки.
В программе фестиваля:
• Народные гуляния, концертная программа, веселые развлечения и конкурсы;
• Сюрпризы для детей;
• Призы для смельчаков, по вылезанию на столб;
• Традиционные закарпатские блюда;
• Дегустация напитков, вина, меда, блинов и т.д.;
• Конкурс на самые вкусные блины, награждение победителей;
• Тематические фотозоны;
• Беспроигрышная лотерея;
• Сожжение чучела зимней "мары";
• Благотворительные акции - сбор средств для военных;
• Замечательное зимнее настроение.
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