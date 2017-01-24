Америка сходит с ума : Геи не могут пережить триумф Трампа

|Советник Трампа : Геев, как и воришек, можно исправить
Что интересного произошло в связи с избранием в США нового президента? Победа консервативного кандидата от республиканцев на президентских выборах в США вызвала всплеск самоубийств в ЛГБТ-сообществе. Америка сходит с ума. В прямом смысле слова.
Страна разделилась на два непримиримых лагеря, готовых во взаимной ненависти воевать друг с другом и потерять свою страну. В связи с безумной президентской кампанией, распалившей общество до температуры кипения, ярко проявились все язвы американского общества, до этого вгоняемые пропагандой толерантности и СМИ в глубокое подполье.
Одна из таких язв – агрессивное насаждение ЛГБТ-идеологии и проблемы вокруг этого.В ночь президентских выборов, когда победа Д. Трампа стала очевидной, на федеральную горячую линию по предотвращению суицидов Suicide Prevention Lifeline http://suicidepreventionlifeli… которая включает в себя сеть из более 160 кризисных центров, обрушился шквал звонков.
Об этом сообщили все ведущие новостные издания, такие как Time, ABC News, The Washington Post, Inquisitr, The Daily Caller и другие. CNN сообщила, что только между 1 и 2 часами ночи национальная сеть зафиксировала 660 звонков http://edition.cnn.com/2016/11…
Объем был в два-три раза больше, чем в обычные ночные пиковые часы и увеличивался по мере закрытия избирательных участков. Подобный всплеск звонков превысил многолетний рекорд, который продержался со времен терактов 9\11.
И причиной таких звонков стали как раз страхи, которые испытывали люди перед своим будущим после выборов. Национальный кризисный центр по приему текстовых сообщений Crisis Text Line http://www.crisistextline.org/ также зафиксировал всплеск суицидных сообщений.
Между полуночью и часом ночи поток суицидных текстовых сообщений увеличился в восемь раз. В среднем за день эта кризисная линия фиксирует около 1000 текстовых сообщений. В ночь выборов это число подскочило до 2000. А с утра среды до утра четверга, оно выросло до 4000.
В пресс-релизе, выпушенном Crisis Text Line, отмечается, что наиболее частыми словами в сообщениях были «выборы» и «испуг», а самой испуганной частью были представители ЛГБТ.
Трамп и его окружение успели затерроризировать всю евроатлантическую цивилизацию высказываниями на предмет внешней политики США. После этого покусились на святое — ЛГБТ, для чего у них есть свой особый человек.
— Геев, как и поджигателей, можно изменить, — сказал политик Кен Блеквелл, на днях назначенный Трампом советником по вопросам внутренней политики.
Кен Блеквелл посвятил годы борьбе с ЛГБТ. Его принцип: «Гомосексуальность – это грех. Геев, как воришек и поджигателей, можно реабилитировать и вернуть к нормальной ориентации».
Два года назад Блеквелл обвинил ЛГБТ в подрыве естественной семьи:
«Когда идет атака на эти фундаментальные институты, когда их уничтожают, ослабляют и ликвидируют, получаешь то, что видим сегодня. Растущий поток этих баламутов, причиняющих нашему обществу великую боль. Я считаю это трансгрессией против Господа. И считаю, что с точки зрения образа жизни мы делаем правильный и неправильный выбор. Мы считаем, что генетическая природа решает, склонны ли мы быть маниакальными поджигателями или клептоманами. Думаю ли я, что их можно изменить? Да».
В 2009 Блеквелл отметился еще раз: «Думаю, человеку можно сделать выбор и не становиться гомосексуалистом».
Рейтинг: 13
Комментарии
Рейтинг: 2
Рейтинг: -2
Ну что,кацапские петушки- начинайте кукарекать. ... Какие послушные кацапские педики. Команды исполняют ...
Рейтинг: 0
То-то ты галицкий петушок раскукарекался.
Рейтинг: 3
Геи и 3,14дорасты - это в основном xoxлы-сослы,потому они и голосовали за клинтон.
Рейтинг: -5
Поэтому всемирные геи -- москали ушли в свой дырявый запой.......
Рейтинг: 7
По этой причине гей парад прошел в именно в Киеве...А в России даже при алкаше ельцине не одного так и не провели. хотя на фоне Пети - Боря и не такой уж и алкаш!
Рейтинг: -2
Сейчас на росии гейпарады каждый день, чего стоят ряженые колорады.
Рейтинг: 8
Положим американские геи не одиноки.... Руководство незалежной и бандерлоги тоже не выбора Америки,понимают что дни их сочтены а бежать некуда...Мишку-грузина даже забор не пустили!!! Потом Трамп прагматик и ему наверняка доложили что говорили хохлоСМИ в момент его выборной кампании! Да кстати Америка не хохлогабон и майдан не прокатит!Цветные революции это не для метрополии - это удел колоний!!!