Америка сходит с ума : Геи не могут пережить триумф Трампа

23.01.2017 (14:12)

Советник Трампа : Геев, как и воришек, можно исправить

Что интересного произошло в связи с избранием в США нового президента? Победа консервативного кандидата от республиканцев на президентских выборах в США вызвала всплеск самоубийств в ЛГБТ-сообществе. Америка сходит с ума. В прямом смысле слова.

Страна разделилась на два непримиримых лагеря, готовых во взаимной ненависти воевать друг с другом и потерять свою страну. В связи с безумной президентской кампанией, распалившей общество до температуры кипения, ярко проявились все язвы американского общества, до этого вгоняемые пропагандой толерантности и СМИ в глубокое подполье.

Одна из таких язв – агрессивное насаждение ЛГБТ-идеологии и проблемы вокруг этого.В ночь президентских выборов, когда победа Д. Трампа стала очевидной, на федеральную горячую линию по предотвращению суицидов Suicide Prevention Lifeline http://suicidepreventionlifeli… которая включает в себя сеть из более 160 кризисных центров, обрушился шквал звонков.

Об этом сообщили все ведущие новостные издания, такие как Time, ABC News, The Washington Post, Inquisitr, The Daily Caller и другие. CNN сообщила, что только между 1 и 2 часами ночи национальная сеть зафиксировала 660 звонков http://edition.cnn.com/2016/11…

Объем был в два-три раза больше, чем в обычные ночные пиковые часы и увеличивался по мере закрытия избирательных участков. Подобный всплеск звонков превысил многолетний рекорд, который продержался со времен терактов 9\11.

И причиной таких звонков стали как раз страхи, которые испытывали люди перед своим будущим после выборов. Национальный кризисный центр по приему текстовых сообщений Crisis Text Line http://www.crisistextline.org/ также зафиксировал всплеск суицидных сообщений.

Между полуночью и часом ночи поток суицидных текстовых сообщений увеличился в восемь раз. В среднем за день эта кризисная линия фиксирует около 1000 текстовых сообщений. В ночь выборов это число подскочило до 2000. А с утра среды до утра четверга, оно выросло до 4000.

В пресс-релизе, выпушенном Crisis Text Line, отмечается, что наиболее частыми словами в сообщениях были «выборы» и «испуг», а самой испуганной частью были представители ЛГБТ.

Трамп и его окружение успели затерроризировать всю евроатлантическую цивилизацию высказываниями на предмет внешней политики США. После этого покусились на святое — ЛГБТ, для чего у них есть свой особый человек.

— Геев, как и поджигателей, можно изменить, — сказал политик Кен Блеквелл, на днях назначенный Трампом советником по вопросам внутренней политики.

Кен Блеквелл посвятил годы борьбе с ЛГБТ. Его принцип: «Гомосексуальность – это грех. Геев, как воришек и поджигателей, можно реабилитировать и вернуть к нормальной ориентации».

Два года назад Блеквелл обвинил ЛГБТ в подрыве естественной семьи:

«Когда идет атака на эти фундаментальные институты, когда их уничтожают, ослабляют и ликвидируют, получаешь то, что видим сегодня. Растущий поток этих баламутов, причиняющих нашему обществу великую боль. Я считаю это трансгрессией против Господа. И считаю, что с точки зрения образа жизни мы делаем правильный и неправильный выбор. Мы считаем, что генетическая природа решает, склонны ли мы быть маниакальными поджигателями или клептоманами. Думаю ли я, что их можно изменить? Да».

В 2009 Блеквелл отметился еще раз: «Думаю, человеку можно сделать выбор и не становиться гомосексуалистом».