В список рейтинга самых популярных сайтов Украины за декабрь попали 2 закарпатских

23.01.2017 (14:44)

UA-Reporter попал в список самых популярных сайтов Украины за декабрь

Очередное исследование представила компания Factum Group Ukraine, которая постоянно отслеживает интересы украинский в интернете и публикует рейтинги самых популярных сайтов в украинском сегменте интернета ежемесячно.

Свои исследования Factum Group публикует под эгидой Интернет Ассоциации Украины, то есть ее данные являются авторитетными.

Заметим также, что в этом рейтинге эксперты отражают не только сайты, где Украинцы читают новости, а все сайты, куда заходят украинские пользователи - от сайтов СМИ в банки, онлайн-магазинов, а также порносайтов.

Кроме топ-25 самых популярных сайтов Factum Group часто публикует полный рейтинг из топ-2000 самых популярных сайтов Украины - по двум критериям: среднесуточная доля аудитории и охват за месяц.

То есть важно понимать, что позиция в рейтинге определяется не просто по количеству посетителей сайта, а в соотношении этого количества с популярностью других сайтов.

В последнем из полных рейтингов самых популярных сайтов Украины за декабрь 2016 можно найти и закарпатские сайты, но только два - это UA-Reporter.com и Mukachevo.net.

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Рейтинг самых популярных сайтов в Украине за ноябрь



