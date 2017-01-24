СБУ разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию из Закарпатья (ФОТО)

23.01.2017 (16:09)

В Закарпатье СБУ провела обыски в офисах автоперевозчиков

СБУ разоблачила использование перевозчиками Закарпатской области поддельных таможенных документов и печатей разных государств.

Согласно сообщению, СБУ совместно с главным следственным управлением Нацполиции, разоблачили несколько местных автоперевозчиков, менеджмент которых через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многократные разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что по поддельным документам автоперевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию.

Так, во время обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры, сотрудники СБУ изъяли более ста фальшивых штампов, печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Министерств транспорта Словацкой Республики и Российской Федерации.

По неподтвержденным данным фирмы зарегистрированы в Мукачевском и Иршавском районах Закарпатья.