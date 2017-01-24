СБУ разоблачила нелегальные грузоперевозки в Европу и Россию из Закарпатья (ФОТО)

|В Закарпатье СБУ провела обыски в офисах автоперевозчиков
СБУ разоблачила использование перевозчиками Закарпатской области поддельных таможенных документов и печатей разных государств.
Согласно сообщению, СБУ совместно с главным следственным управлением Нацполиции, разоблачили несколько местных автоперевозчиков, менеджмент которых через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многократные разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что по поддельным документам автоперевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию.
Так, во время обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры, сотрудники СБУ изъяли более ста фальшивых штампов, печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, Министерств транспорта Словацкой Республики и Российской Федерации.
По неподтвержденным данным фирмы зарегистрированы в Мукачевском и Иршавском районах Закарпатья.
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