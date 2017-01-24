Украина и Чехия "обменялись" послами (ФОТО)

|Назначен новый посол Украины в Чехии, а также Чехии в Украине
Евгений Перебыйнис возглавил представительство нашей страны в Праге, а Радек Матула - чешское в Киеве.
Об этих двух кадровых назначениях стало известно почти синхронно в понедельник, 23 января. В обоих случаях решение принимали президенты соответствующих стран.
Радек Матула является кадровым дипломатом и до Украины работал послом Чехии в Азербайджане.
Перебыйнис с июня 2013 возглавлял Департамент информационной политики МИД Украины.
В мае 2015 года Порошенко назначил Перебыйнис послом в Латвии, где он работал до сегодняшнего назначения.
Евгений Перебыйнис считается одним из лучших специалистов МИД по вопросам украинско-чешских отношений.
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Украинцев в Чехии все больше и больше
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