Украина и Чехия "обменялись" послами (ФОТО)

23.01.2017 (17:05)

Назначен новый посол Украины в Чехии, а также Чехии в Украине

Евгений Перебыйнис возглавил представительство нашей страны в Праге, а Радек Матула - чешское в Киеве.

Об этих двух кадровых назначениях стало известно почти синхронно в понедельник, 23 января. В обоих случаях решение принимали президенты соответствующих стран.

Радек Матула является кадровым дипломатом и до Украины работал послом Чехии в Азербайджане.

Перебыйнис с июня 2013 возглавлял Департамент информационной политики МИД Украины.

В мае 2015 года Порошенко назначил Перебыйнис послом в Латвии, где он работал до сегодняшнего назначения.

Евгений Перебыйнис считается одним из лучших специалистов МИД по вопросам украинско-чешских отношений.

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