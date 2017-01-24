Сегодня умер экс-мэр Ужгорода Эмил Попович

23.01.2017 (17:25)

Эмил Попович сделал много для развития Ужгорода

Сегодня, 23 января, после тяжелой болезни на 78-м году жизни, ушел в вечность бывший председатель исполкома Ужгородского городского совета, Почетный гражданин города Ужгорода Эмил Михайлович Попович.

Это был истинный патриот Закарпатья, умелый хозяйственник и руководитель, который оставил добрую память у всех, кто его знал. Работал Эмил Попович в должности городского председателя Ужгорода с 1979 по 1990 года.

Прощание состоится 25 января в Доме панихид (г.Ужгород, Калвария), начало в 14.00.

Искренние соболезнования семье и близким покойного!