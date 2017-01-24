Стало известно, зачем Путин хотел убить Геращенко

23.01.2017 (17:30)

Геращенко сказал, что пока не может рассказать больше деталей об операции

Что мы видим? Двух мужиков, которые бродят по городу, и слышим комментарии, как сложно им подобраться к объекту, как сложно за ним следить, и, самое смешное, обсуждение путей отхода. Их беспокоит стоимость проезда до границы: 100 или 120 долларов! Конспирация? Нет, не слышали

Любопытное видео опубликовала СБУ. Оно якобы подтверждает серьезные намерения двух киллеров ликвидировать особо патриотичного народного депутата Геращенко. Посмотрев это кино, можно сделать вывод, созвучный с недавним заявлением Шкиряка по Княжичам: "Повоняете и успокоитесь!". Так оно и будет, Зорян: повоняем, но не успокоимся.

Теперь от иронии к анализу. Видео, кроме смеха, ничего не вызывает. Такие фильмы можно монтировать, не выходя из дома. Планирование спецслужбой настоящего убийства государственного деятеля – это целая спецоперация. ФСБ в Украине работать гораздо проще, поскольку страна наводнена агентурой и лицами, способными выполнять такого рода задания. Эта работа ведется годами, и все планирование осуществляется в одном месте (догадайтесь, в каком) – оберт, графики движения, процесс исполнения, отход и т.д.

Потом мы узнаем, что злоумышленников тихо судили, чтоб никто из СМИ не мог принять участие в освещении громкого процесса. Будем с нетерпением ждать показаний задержанных и полной и безоговорочной ликвидации агентурной сети в Украине: арестов агентов, резидентов, боевиков, обнаружений схронов с оружием и взрывчаткой.

Выводы напрашиваются сами по себе. Покушение на Геращенко – банальная дешевая инсценировка. Зачем? Чтобы поднять рейтинг "Народного фронта", замылить глаза на фоне покупки втридорога японских авто для полиции, отвлечь внимание от закрытия Липецкой фабрики. Да для чего угодно. Дешевые пиар-акции вместо профессионализма и настоящей борьбы – это все, на что способна действующая власть. Ни слова, ни дела.

Автор Игорь Смаглюк, 112 канал.

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