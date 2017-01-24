Интересные факты об одной из самых опасных профессий в Закарпатье (ВИДЕО)
23.01.2017 (17:49)
Работа закарпатских бокорашей была крайне опасной
Кто такие сплавщики или как их называют на Закарпатье - бокораши? Ведь еще в 19 веке Закарпатье прославилось этой крайне опасной и тяжелой профессией.
Щедрые Карпатские горы подарили местным жителям много промышленного дерева, однако для его транспортировки в низменную часть края нужно было приложить сверхусилия.
Почему профессия сплавщика считалась крайне опасной? О роли сплавщиков, их быт и роль в экономике Закарпатья смотрите в видеосюжете "Неизведанное Закарпатье".