Ужгородские коммунальщики убивают рыбу и птиц в Уже (ФОТО)

23.01.2017 (18:04)

В Ужгороде коммунальщики бездумно загрязняют реку

На мосту Масарика уборщики устроили себе упрощенную систему работы. Снег и лед они сбрасывают с транспортного моста прямо в воду.

А ведь снег уже успел просочиться разными автомобильными выбросами, на нем грязь от обуви прохожих и останки антигололедной смеси. Попав в реку такое вещество становится опасным для рыбы и для птиц, которые могут заболеть и даже погибнуть.

Кстати, в составе подобных смесей есть различные химические ренегаты, которые способны повреждать даже асфальт, поэтому что говорить уже о живых существах.

Жаль, что работники фирм, которые замаються уборкой улиц Ужгорода вовремя не думают над тем, что делают.

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В Ужгороде в реку сбрасывают химические отходы (ФОТО, ВИДЕО)



