На КПП "Ужгород" венгр пытался подкупить пограничников за 500 грн.

23.01.2017 (18:27)

Венгр пытался дать взятку пограничникам на КПП "Ужгород"

Очередную попытку дачи взятки пограничниками Чопского отряда было зафиксировано и пресечено вчера в пункте пропуска «Ужгород».

Гражданин Венгрии, направляясь на выезд из Украины, на контроль подал паспортный документ, в который вложил 500 грн. Таким образом, он пытался избежать административной ответственности за превышение срока пребывания на территории Украины.

С целью принятия правового решения о возможных признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», о данном факте было сообщено Ужгородский отдел ГУНП в Закарпатской области.

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