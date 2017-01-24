В Украине собираются штрафовать за язык

23.01.2017 (18:45)

Сегодня штраф за язык, а завтра что?

В Украине хотят расширить сферы использования украинского языка и сделать его обязательным, предусмотрев штрафы за нарушение закона.

Соответствующий законопроект №5670 "О языке" был зарегистрирован в Верховной Раде.

В тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, в ВУЗах это не предусмотрено.

Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском.

Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

В сфере обслуживания также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ.

Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.