В Украине собираются штрафовать за язык

|Сегодня штраф за язык, а завтра что?
В Украине хотят расширить сферы использования украинского языка и сделать его обязательным, предусмотрев штрафы за нарушение закона.
Соответствующий законопроект №5670 "О языке" был зарегистрирован в Верховной Раде.
В тексте законопроекта предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.
Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, в ВУЗах это не предусмотрено.
Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.
Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.
Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском.
Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.
В сфере обслуживания также является обязательным использование украинского языка.
За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.
Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ.
Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.
Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.
Рейтинг: -19
Комментарии
Рейтинг: 1
Молодцы!!!- после этого точно получит Украина безвизовый режим и прямый шлях в ЕС. УРАААААА!!!!
Рейтинг: 0
Молодцы!!!- после этого точно получит Украина безвизовый режим и прямый шлях в ЕС. УРАААААА!!!!
Рейтинг: 7
Привет с Киева, жду весны, по снегу на телеге далеко не уедешь,котомки собрал,колеса у телеги смазал жену нарумянил,детям сопли подтер.Уезжаем Мы в любимую Россию!!! не приютила нас родная сторона,приютит братская,подальше от злых и завистливых земляков и бандерлогов.Если на чужбине не стреляют это уже лучше чем дома!
Рейтинг: 6
Знакомая с Украины. У нее родственник, молодой, бегал все на Майдан, родственники ему говорили - не лезь. Ну он же - кастрюля. После Майдана глаза открылись, понял что натворили, собрал чемоданы и свалил из страны к агрессору. Многие работают в Европе, но и в Европе не так все сладко, в перспективе многие хотят переехать в Россию.
Рейтинг: -1
Рейтинг: 4
"В Украине" жизнь всё краше, вся страна уже в пapaше
"На какого же рожна страна нищая нужна?"
"Настоящий патриот, там где лучше и живёт..."
Если надо, не зевай, быстро родину меняй...
Чтобы гордо, на чужбине, крикнуть: "слава Украине".
Рейтинг: 3
Достаточно посмотреть на Румынию, Болгарию, Прибалтику, Молдавию. Жизнь у них проходит по указаниям "зарубежных партнёров и спонсоров", на полусогнутых. Но при этом перечисленные думают, что спонсоры страстно желают эту жизнь улучшить, давая советы и подачки.
Рейтинг: 4
По данным опросов, более трети украинцев готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Несмотря на все сложности, большинство тех, кто ищет новую родину, её находят и обратно на Украину возвращаться не собираются.На смену эмиграции политической на Украине пришла эмиграция экономическая.на чемоданах сидит треть страны, а тех, кому удалось воплотить свои желания в жизнь, стало также больше на 20—30%. Те, кто уезжает, признают, что Украина теряет молодых, активных и талантливых, но перспектив на родине они не видят.
Рейтинг: 6
Я дивуюся (удивляюсь), невжели вна Украине нет здравомыслящих людей???? Если судить по этому закону о языке ТО НЕТ. Значит для Украины наступил период бразаускаса.
Рейтинг: 2
На фоне геноцида украинцев этот закон является только провокацией.Порошеску готовят к финалу а нас готовят любить любую будущую власть.
Рейтинг: 8
Как бы это не звучало но по мне лучше бы сей закон приняли, поясню почему: во первых то что говорят на русском шендеровичи говнапольские макаревичи бильжо авакови и прочие пейсатые славяне - лучше бы звучало на монгольском... во вторых этот закон явно не будет служить и без того не консолидированному обществу в незалежной, и главное он станет последним гвоздем забитым в домовину единой и неделимой Украины! Почитвйте историю Рима и всё поймёте сами!