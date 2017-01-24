23.01.2017 (19:42)

В Закарпатской ОГА обсудили возможность строительства ветровой электростанции

Возможность реализации проекта по строительству ветровой электростанции на территории области 23 января обсудили представители турецкой компании «Enisolar energy» с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем.

Инвестиционный проект общей стоимостью 96 миллионов евро предусматривает строительство ветровых электростанций мощностью 80 МВт. Для его воплощения искать площадь в долинах в горных районах края. По словам представителей компании, участок избираться учитывая среднегодовую скорость ветра, которая должна составлять 7-8 метров в секунду.



Возведение ветровой электростанции, отмечалось во время встречи, будет способствовать созданию новых рабочих мест как на стадии строительства, так и во время ее обслуживания. Кроме того, к строительству привлекать региональные компании, а налоги от деятельности компания будет платить в местные бюджеты.

По результатам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве, в котором определены основные задачи и направления сотрудничества в использовании альтернативных источников энергии.

Напомним, Укргазбанк выдал ЭКО-кредит на строительство в Закарпатской области новой солнечной электростанции (СЭС) почти на 2 млн евро - На Закарпатье построят новую мощную солнечную электростанцию (ФОТО)