Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 24 января

24.01.2017 (07:25)

по г.. Ужгород: Переменная облачность, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром на большей части территории туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-11 °, в горах местами до 14 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Облачная погода продержится в Ужгороде утром и днем, а к вечеру небо прояснится. Без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 °, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 24 января:

МАКС: 9.2° (1985)

МИН: -21.8° (1950, 2006)

Народный прогноз погоды: 24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого.

В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.