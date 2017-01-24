Въезды в Киев заблокированы, активисты жгут шины (ФОТО, ВИДЕО)

|Протестующие блокируют въезды в Киев
Сегодня, 24 января активисты организации «АвтоЕвроСила» перекрывают все основные въезды в Киев в рамках акции частичной блокировки в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567 (относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования).
Начали протестующие мешать движению автомобилей черным дымом от шин на Житомирской трассе. Также частично заблокировано движение со стороны Борисполя, горят шины и на Броварском КП.
Активисты требуют принять закон об изменениях в Таможенный кодекс без проволочек. Новая редакция предусматривает смягчение условий передвижения на автомобилях с иностранной регистрацией: если раньше, чтобы завести в Украину б европейское авто, нужно было или каждые 5 дней пересекать границу или делать это через иностранную фирму, то сейчас Украинцы имели возможность заплатив на таможне летний платеж легально передвигаться, а не растаможивая транспортное средство.
Годовой платеж сравнительно небольшой: около 2,5% от стоимости растаможки автомобиля. Впрочем с каждым годом он будет увеличиваться. Под действие закона попадают только автомобили, прицепы и мотоциклы, старше 7 лет.
«Требуем доступные авто для каждого украинца, либо будут гореть шины. Автовладельцы со всей Украины с 07:00 соберутся около КП основных въездов в Киев, частично ограничивая движение, а также сжигая резину в знак предупреждения против затягивания принятия законопроекта 5567», – сказано в сообщении протестующих.
Люди говорят, что сегодняшняя акция протеста - это лишь предупреждение, чтобы не затягивалось принятие изменений в кодекс.
Напомним, в декабре Активисты на авто с иностранными номерами перекрывали центр Киева