Курс валют на 24 января (+ новости экономики)

24.01.2017 (09:41)

Курс валют в банках Ужгорода 24 января

Евровалюта снова подорожала в курсах Национального банка, а курс доллара продолжает падать.

На сегодня, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,33 грн;

1 евро – 29,28 грн;

10 российских рублей – 4,59 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями понизился на 9 копеек.

Евро вырос на 12 копеек. Курс российского рубля остался практически неизменным.

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По данным Национального банка Украины объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 23 января увеличился на 46 млн долл. Общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 23 января составил 180,6 миллионов долл., В том числе в долларах США - 135,2 миллиона долл.





