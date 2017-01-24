Руководство Закарпатья отдало дань памяти погибшим венгерским детям (ФОТО)

24.01.2017 (09:52)

Руководство Закарпатья почтили память погибших венгкрских детей

Выразить искреннее сочувствие и поддержку венгерским семьям погибших школьников в результате страшной аварии, которая произошла на севере Италии, руководство Закарпатского облсовета пришло к стенам Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

Председатель облсовета Михаил Ривис и его заместители - Иосиф Борто и Петр Грицик возложили цветы и склонили головы, отдавая дань памяти погибших подростков в ужасной трагедии. Затем руководители краевого парламента от имени всего депутатского корпуса облсовета написали в Книге памяти о сочувствии венгерскому народу, отметив: «Вечная память погибшим».

Напомним, неподалеку Вероны на днях ночью разбился автобус со школьниками, после чего загорелся. Национальная пожарная служба Италии сообщила, что погибли 16 человек, 39 получили ранения. Итальянские медиа информировали, что автобус со школьниками ехал с каникул во Франции в Венгрию. Пассажиры автобуса были 14-ти и 18-летние дети. В Италии разбился и загорелся автобус из Венгрии с детьми, 16 погибших (ФОТО)