Внимание розыск: В Закарпатье пропала 16-летняя девушка (ФОТО)

|Полиция Закарпатья разыскивает Йоланду Болог
Сотрудники Виноградовского отделения полиции разыскивают 16-летнюю жительницу села Буковое Йоланду Болог, которая 22 января ушла из дома и не вернулась.
Вчера, 23 января, в милицию обратилась жительница села Буковое Виноградовского района и сообщила об исчезновении дочери. Ее приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы длинные каштановые. В день исчезновения была одета в черную куртку с белыми полосками, коричневые брюки и черно-синие кроссовки. Последний раз девушку видели вместе с ее знакомым.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая может помочь в поиске несовершеннолетнего, просьба обращаться в полицию.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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