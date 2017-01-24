На украинско-польской границе задержали современный спорткар (ВИДЕО, ФОТО)

24.01.2017 (11:34)

На границе с Польшей пограничники задержали современный спорткар

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В пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе, из-за несовпадения в документах пограничники не пропустили в Украину спортивный автомобиль 2016 выпуска.Вчера, во время оформления транспортных средств, въезжая в Украину по полосе движения «зеленый коридор», пограничники обратили внимание на автомобиль редкой марки с номерами немецкой регистрации. За рулем автомобиля «MPM Motors PS160» следовал житель Львова 1988 года рождения.В рамках предупреждения перемещения через границу похищенного автотранспорта, пограничники решили провести полную идентификацию и направили машину на дополнительную проверку. В ходе тщательного осмотра правоохранители нашли расхождение между номером автомобиля, указанный в регистрационных документах, и номером агрегата транспортного средства. Водитель автомобиля достоверно объяснить происхождение автомобиля не смог, отметил что перегоняет ее через границу по заказу других лиц. Учитывая признаки возможной подделки номера кузова транспортного средства, пограничники сообщили по данному факту работников Нацполиции Украины.По прибытии представителей полиции, с целью проведения дальнейшей экспертизы и принятия правового решения автомобиль был изъят.