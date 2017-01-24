В Ужгороде ограбили кофейню

24.01.2017 (12:05)

В Ужгороде украли зонтики из кафе

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела полиции разыскали мужчин, которые похитили зонтики из кафе в областном центре Закарпатья.

В милицию обратилась работница ужгородской кофейни и сообщила о краже из их заведения. Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела полиции установили, что данное правонарушение совершили трое мужчин. Кражу совершили 20-летний житель Ужгорода совместно с 21-летним и 22-летним жителями Свалявы. Вещественное доказательство изъято, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража. Такое правонарушение карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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