Пострадавшая при обрезке деревьев маленькая ужгородка снова в больнице (ВИДЕО)

|Аниты Билей перенесла уже 22 общих наркоза
Аниту Билей готовят к очередной операции. Девочка, которой искалечило ножки после падения дерева во время обрезки деревьев коммунальщиками, вновь в ожоговом отделении областной больницы в Ужгороде.
По подсчетам мамы Аниты за два месяца и одну неделю лечения девочка перенесла 22 общих наркоза, ежедневные болезненные перевязки и множество операций.
Сейчас к ней не пускают никого кроме мамы и бабушки. Иммунитет ослабленный, а через постоянную боль психическое состояние расшатано.
Сейчас лечение за рахунок больницы, а средства полученные в виде компенсации ежедневно тратятся на еду, коммунальные услуги и аренду жилья, ведь Оксана Билей, мама девочки, из-за постоянной необходимости находиться в больнице потеряла работу.
Сейчас перечислено 30 тысяч гривен из городского, 10 тысяч из областного бюджетов и 12 тысяч от предприятия, которое обрезало деревья.
Напомним, в ноябре 2016-го В Ужгороде возле школы по вине коммунальщиков дерево придавило школьницу (ФОТО)