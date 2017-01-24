Россия скрытно подтягивает к Украине тайные войска

24.01.2017 (14:18)

Путин стягивает к границе с Украиной войска

Украинскую инспекцию не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России в районе Новочеркасска. Об этом на брифинге заявил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передают "Українські новини".

"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - сказал он.

Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.

Вершигора сообщил, что на данный момент уже сформировал штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной). Также ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.

Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.



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