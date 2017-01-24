Россия скрытно подтягивает к Украине тайные войска

|Путин стягивает к границе с Украиной войска
Украинскую инспекцию не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России в районе Новочеркасска. Об этом на брифинге заявил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию Алексей Вершигора, передают "Українські новини".
"Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", - сказал он.
Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, он подчеркнул, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.
Вершигора сообщил, что на данный момент уже сформировал штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной). Также ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области.
Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.
Откуда Путин скоро нападет на Киев: появилась карта
Ну что за напасть, почему Путин все никак не нападет на Украину?
Рейтинг: -14
Комментарии
Рейтинг: 0
Рейтинг: 4
Между депутатами Верховной Рады возникла острая дискуссия, как правильно
записать: — Крым оккупировали или аннексировали? Голос из зала:
— Прое@али, как и всю Украину!
Рейтинг: 4
ЧТО ВАМ СКАЗАТЬ ОБ УКРАИНЕ? ТАКОЙ СТРАНЫ УЖ БОЛЬШЕ НЕТ. ОСТАЛИСЬ ОТ НЕЁ РУИНЫ - БЫЛЫХ, КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПОБЕД. СЕЙЧАС ТАМ БЕСПРЕДЕЛ ТВОРИТСЯ СУМЯТИЦА ВО ВСЕХ УМАХ.
МЕЧТЫ О ЛУЧШЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ, РАССЫПАЛИСЬ В НИЧТОЖНЫЙ ПРАХ
ИНЫЕ ТЩЕТНЫ ВСЕ ПОТУГИ, СВИДОМЫМ, БОГОМ, НЕ ДАНО, НЕ ТО, ЧТОБ ДВЕРЬ ОТКРЫТЬ В ЕВРОПУ, НО ДАЖЕ ПРОРУБИТЬ ОКНО!
Рейтинг: -8
Россия – это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось без штанов.
Рейтинг: 7
Что ж, ешь печенюшки. дровами топи. Теперь как в Европе. Молчи - не бухти. А разве не это хотел ты иметь? Теперь остается скакать и сопеть.
Рейтинг: 6
Последний комент ВИзЖУ 100 % про Украину - гейропейцы скоро за долги перед МВФ заберут у нас всю сельскохозяйственную землю... и будешь писать свои троллевские посты на плантации у англичанина... лопатой
Рейтинг: 6
Один украл, сменил другой...
Гордись, хохол, супергерой.
В окопах молча ты сидел,
В котлах, в плену... что, фигу съел?
Где еврорай? Скажи, "герой"!?
Подтёрли жопочку тобой!
Ворует тот, кто воровал...
Крышует тот, кто крышевал...
Закрыл свой рот,
Твой взор потух...
Тупой майдановский петух!
Рейтинг: 1
ОГРЫЗОК УКРАИНЫ ЧЕТКО ВРУБИЛСЯ,ЧТО ПЕРДЕТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО,ДЕНЬГИ ВИДЯТ ФИНИШ И ПРИДЕТСЯ ТОРГОВАТЬ НА РАЗВЕС ОРГАНАМИ XOXЛОВ И ЗЕМЕЛЬКОЙ РОСТАТКА ОГРЫЗКАИБО ПОДДЕРЖКА КОПЧЕНОЙ МАКАКИ ЗАКОНЧИЛАСЬ.. УКРАИНА В 3,14ЗДЕ. ВЫПЬЕМ
Рейтинг: -11
РАСИЯ ЧЕТКО ВРУБИЛАСЬ,ЧТО ПЕРДЕТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО,ДЕНЬГИ ВИДЯТ ФИНИШ И ПРИДЕТСЯ ТОРГОВАТЬ НА РАЗВЕС КАЦАПНЕЙ И ЗЕМЕЛЬКОЙ РАСИСИКОЙ. РАСИЯ ВПЕРДЕ. ВЫПЬЕМ
Рейтинг: -9
А вы знаете, когда-нибудь по всей Сибири и Дальнему Востоку, до самого Урала, будут стоять памятники "вежливым желтым человечкам", "нежно" прижимающим к себе козлов.
Рейтинг: 3
КОЗЛЫ ЭТО ХОХЛЫ.
Рейтинг: 10
Последний комент ВИзЖУ - 24.01.2017 (16:49) РАСИЯ ЧЕТКО ВРУБИЛАСЬ,ЧТО ПЕРДЕТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО - он 1000 % про Украину. Тарифы на газ/электрику, безработица, гривня, ..... уже банановая страна, которую орки-оккупанты успешно разваливают, а граждан убивают... те, кто не хочет смерти бежит в Европу
Рейтинг: -10
РАСИЯ ЧЕТКО ВРУБИЛАСЬ,ЧТО ПЕРДЕТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО,ДЕНЬГИ ВИДЯТ ФИНИШ И ПРИДЕТСЯ ТОРГОВАТЬ НА РАЗВЕС КАЦАПНЕЙ И ЗЕМЕЛЬКОЙ РАСИСИКОЙ. РАСИЯ ВПЕРДЕ. ВЫПЬЕМ
Рейтинг: 14
Гройсман поблагодарил Байдена за украину в сердце.
Украинцы поблагодарили Гройсмана за украину в ж*пе.
Рейтинг: -8
Ватники, а вы знаете, что "китайские братья", угрожая "американскому империализму", разместили межконтинентальные баллистические ракеты почему-то у границ "братской" России.. Неудивительно, теперь все научились разбираться в "гибридной войне", особенно когда через границу такой лакомый "Сибир наш"..
Рейтинг: 7
А ракеты те нацелены на киев,львов и тернополь.
Рейтинг: 4
Это ракета межконтинентального класса с дальностью поражения от 10 до 12 тысяч километров. Мертвая зона должна быть не менее трех тысяч километров, поэтому размещение таких ракет у границы с Россией исключает из зоны поражения значительную часть территории РФ, то есть практически весь Дальний восток и Западную Сибирь.Но если будут бить назад, то термин "мертвая зона" приобретет совсем другое значение.
Рейтинг: 10
xoxлов и бомбить не нужно - они сами себя могилизируют.
Рейтинг: -12
тайные войска русского скота...
Рейтинг: 17
Вот в чем заключается твое житье, в злости и зависти, отсюда говноизрыгание, на большее ты и не способен.С такими бесполезно договариваться, быстрее с собакой договориться чем с тобой.
Рейтинг: 17
Зачем Путину кормить 40 млн. нищих украинцев?
Рейтинг: -1
А он и крымчан не кормит, за то захватил.