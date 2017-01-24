"Пересечники" угрожают поджечь шины под Верховной Радой (ВИДЕО)

24.01.2017 (15:21)

"Пересечники" собираются поджечь шины под Парламентом

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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают протесты под стенами Кабмина.Сейчас акция проходит спокойно - шины активисты не зажигали. Представители автовладельцев, народные депутаты Юрий Деревянко и Владимир Парасюк готовятся к встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы обсудить способ выхода из этой ситуации.По словам Парасюка, если депутаты не услышат требований активистов и не примут законопроект, то активисты принесут и зажгут шины уже под Верховной Радой.Напомним, протестующие требуют принять законопроект, который позволит не растаможивать машины, которые зарегистрированы за рубежом. Утром они заблокировали въезды в Киев и перекрыли движение на Бориспольской, Одесской, Житомирской, Броварской и Варшавской трассах.