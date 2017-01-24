"Пересечники" угрожают поджечь шины под Верховной Радой (ВИДЕО)

|"Пересечники" собираются поджечь шины под Парламентом
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжают протесты под стенами Кабмина.
Сейчас акция проходит спокойно - шины активисты не зажигали. Представители автовладельцев, народные депутаты Юрий Деревянко и Владимир Парасюк готовятся к встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы обсудить способ выхода из этой ситуации.
По словам Парасюка, если депутаты не услышат требований активистов и не примут законопроект, то активисты принесут и зажгут шины уже под Верховной Радой.
Напомним, протестующие требуют принять законопроект, который позволит не растаможивать машины, которые зарегистрированы за рубежом. Утром они заблокировали въезды в Киев и перекрыли движение на Бориспольской, Одесской, Житомирской, Броварской и Варшавской трассах.
Въезды в Киев заблокированы, активисты жгут шины (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
Рейтинг: -1
ЭТИХ ПЕРЕСЕЧНИКОВ_ЖЛОБОВ САМИХ ПОДКОПТИТЬ НА ШИНАХ НУЖНО А МАШИНЫ СЖЕЧЬ.А У НАС ВЛАСТЬ-ЛИШЬ БЫ УКРАСТЬ.
Рейтинг: 6
Шоти далбайо.е видиш тебе чмо взятиби і в твоюй таврії пудпалити за тот маразм шо пишеш...шановні дипутати в суспільстві і так великий накал,робіть шось шоби не повторилось із фігні такої як евромайдан.
Рейтинг: 6
Такие галицкие чмошники как ты работать не умеют а умеют лишь майданить,попрошайничать,отлизывать и отсасывать.