В УжНУ начали по-новому начислять студенческие стипендии

24.01.2017 (15:33)

В УжНУ изменили начисление студенческих стипендий

Проректор по научно-педагогической работе Ужгородского национального университета Игорь Король в комментарии для СМИ отметил, что 28 января 2016 были приняты два Постановления КМУ № 1047 «О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях» и №1050 «Некоторые вопросы стипендиального обеспечения ». С 1 января 2017 оба правительственные документы вступили в силу.

Так, уже в этом семестре студенты будут получать стипендии по новой системе.

Если раньше студент получал стипендию со средним баллом 4 и выше, то сейчас ситуация изменится, ведь стипендии будут двух типов - академическая и социальная. Академическая стипендия будет повышенной для студентов, обучающихся на указанных в постановлении специальностям. В УжНУ это 014 - Среднее образование (математика, биология, физика, химия), 016 - Специальное образование, 091 - биология, 103 - Науки о Земле, 104 - Физика и астрономия, 105 - Прикладная физика и наноматериалы, 111 - Математика и 131 - Прикладная механика. Минимальная академическая стипендия для студентов этих специальностей составит 1400 грн., А для студентов всех остальных специальностей - 1100 грн. Кроме этого будут еще академические стипендии Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров и именные стипендии.

Социальные же стипендии предназначены для социально незащищенных слоев населения: детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, участников боевых действий и их детей, внутренне перемещенных лиц, детей пострадавших в АТО и во время массовых акций гражданского протеста.

В случае, если студент претендует на две стипендии, он получит большую из них. Размер минимальной стипендии повышается с 825 до 1100 грн., Но если студент имеет выдающиеся успехи в учебе, то размер этой стипендии увеличивается на 45,5% и составит 1600 грн. Если стипендия 1400 грн., То - соответственно 2037 грн.

С февраля этого года академические стипендии будут назначаться согласно рейтингу, в который включаются все студенты, которые учатся на дневной форме обучения, но получат академическую стипендию только обучающиеся на госзаказе и находятся в верхней части рейтинга. Рейтинг будет состоять отдельно по каждому факультету, специальности и курса. Между собой будут конкурировать только те студенты, обучающиеся вместе на одном курсе.

Еще один важный момент - социальные стипендии будут выплачиваться независимо от рейтинга, но при условии, отсутствии академической задолженности по результатам семестра и неудовлетворительных оценок. Согласно постановлению для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки они составят 2 тыс. Грн, для остальных - 1000 грн.

Важно отметить, что академическую стипендию будут получать только 40-45% «бюджетников», те, что попадают в «верхнюю часть списка». Остальные стипендию вообще не получать. Это поощрять студентов к обучению, они будут заинтересованы в том, чтобы получать максимальную стипендию. Если раньше студент смог просчитывать - пятеркой перекрыть тройку на экзамене и весь следующий семестр получать стипендию, то сейчас ситуация в корне изменилась.

Ориентировочный порядок формирования рейтинга определяется Министерством образования и науки Украины - не менее 90% должны составлять успехи в учебе, а остальные (не более 10%) - успехи в научной работе, спорте и общественной жизни. Руководство университета, совместно с Студенческим советом университета и профкомом студентов, будет разрабатывать порядок расчета этого рейтинга. Все решения должны приниматься коллегиально, с учетом мнений и пожеланий студентов.

На следующий семестр рейтинг будет рассчитываться по среднему баллу зимней сессии, а вот с июля стипендии будут назначаться согласно рейтингу, который разрабатывается именно сейчас, - пишет пресс-служба УжНУ.

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