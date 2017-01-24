Как и где лучше отдохнуть в Закарпатье в феврале?

24.01.2017 (17:05)

Как и где лучше провести время на Закарпатье в феврале?

Планируя отдых в Закарпатье на февраль месяц 2017 года, предлагаем обратить внимание на перечень, анонсы событий, которые будут происходить в разных городах и селах Закарпатья.

Отдых в Закарпатье 1-5 февраля 2017

• 1-28 февраля, иконопись, выставка Ласло Хайду (из города Хуст). Место проведения: выставочный зал «импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 5 февраля, открытая экскурсия в Ужгороде, пл. Театральная, 14.00

Отдых в Закарпатье 6-12 февраля 2017

• 1-28 февраля, иконопись, выставка Ласло Хайду (из города Хуст). Место проведения: выставочный зал «импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 9-11 февраля, Ярмарка ко дню Св.Валентина, г .. Виноградов, пассаж между ул. Мира и ул. Шевченко, время работы 00-15.00 мск

• 11 февраля, конкурс мясников - гентешей в селе Геча, программа фестиваля

• 11 февраля, фестиваль блинов "Ужгородская палачинты", город Ужгород, пар

• 12 февраля, открытая экскурсия в Ужгороде, пл. Театральная, 14.00

Отдых в Закарпатье 13 - 19 февраля 2017

• 1-28 февраля, иконопись, выставка Ласло Хайду (из города Хуст). Место проведения: выставочный зал «импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 19 февраля, открытая экскурсия в Ужгороде, пл. Театральная, 14.00

Отдых в Закарпатье 20-28 февраля 2017

• 1-28 февраля, иконопись, выставка Ласло Хайду (из города Хуст). Место проведения: выставочный зал «импасто», Виноградов ул. Шевченко

• 26 февраля, открытая экскурсия в Ужгороде, пл. Театральная, 14.00

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