У Гройсмана назвали акцию "пересічників" в Киеве - репетицией "Шатуна"

24.01.2017 (18:17)

Кабмин подозревает , что протестующие автомобилисты - агенты Путина

Акция протеста автомобилистов может быть репетицией будущих диверсий по блокировке столицы Украины. Об этом на своей странице в Facebook заявил советник вице-премьер министра Украины Василий Шевченко.

"Протестующие за езду на нерастаможенных автомобилях - не мудаки, как я сначала эмоционально подумал, а люди специально ангажированные, мягко говоря. Тысячи людей опаздывают на работу, в университеты, в школы, в больницы и т.п. из-за того, что они не знают, где может вестись этот диалог, или это - репетиция будущих диверсий с блокировки столицы", - отметил он.

Как сообщалось, сегодня протестующие автомобилисты частично заблокировали Одесскую, Бориспольскую и Житомирскую трассы на подъездах к Киеву, требуя принятия законопроекта №5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Люди стремились ко встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находился на круглом столе. Однако им удалось встретиться с министром финансов Данилюком, который заверил, что рассмотрит предложенный ими законопроект, даст ему оценку и сообщит о выводах.

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