Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 25 января

25.01.2017 (07:15)

На протяжении всего дня небо в Ужгороде будет покрыто облаками. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром на большей части территории туманы. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 10-15 ° мороза, днем 3 ° мороза - 2 ° тепла, в горах местами течение суток 6-8 ° мороза.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура ночью 11-13 ° мороза, днем около нуля.

Утром 25 января на большей части территории Закарпатской области и по г. Ужгород ожидаются туманы с видимостью 200-500 м.

25-27 января на дорогах значительной части территории Закарпатской области сохранится гололедица.

Температура за последние 130 лет 25 января:

МАКС: 9.0° (1948)

МИН: -24.4° (1947)

Народный прогноз погоды: 25 января почитается память святой Татианы. В народе этот день называли «Татьяна Крещенская», «Бабий кут». Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно — лето обещало быть теплым, а год — плодородным: «Если снегопад — летом дождик част». А вот теплая метель на Татьяну и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.