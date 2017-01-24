Курс валют на 25 января (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 25 января
Гривна медленно, но уверено укрепляется к основным валютам.
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 января 2017 года:
Курс доллара, по сравнению с 24 января, снизился на 10 коп до 27.23 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 2 коп до 29.27 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.60 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 10 коп до 33.90 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 5 коп до 27.26 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 1 коп до 6.69 за 1 польский злотый.
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Средневзвешенный курс по результатам торгов долларом на межбанковском валютном рынке Украины во вторник, 24 января упал, по сравнению с 23 января, на 10 коп до 27.23 грн за 1 доллар.
Состоянием на 23 января объем продажи валюты на межбанке достиг 180.6 млн. долларов США (в эквиваленте), в том числе долларов США – 135.2 млн. долларов.
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Управление по Киеву и Киевской области департамента денежного обращения Национального банка Украины объявлило о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины". Об этом 24 января сообщает пресс-служба НБУ.
Электронный аукцион №Е-4 состоится 16 февраля 2017 в 11:00 в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Аукцион проведет универсальная товарная биржа "Контрактовый дом УМВБ".
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