Удивительные скульптуры из снега на границе с Закарпатьем (ФОТО)

25.01.2017 (09:00)

Словацкий мастер делает удивительные скульптуры из снега

Хорошо известный закарпатцам слoвацкий художник Владимир Шустер из села Вишня Мишле, чтo рядом с Кoшице, делает скульптуры из снега.

Белый орел из снега с размахом крыльев 5 метров и высотой около двух с половиной метров, уже стал местной достопримечательностью.

В село едут туристы, чтобы посмотреть на произведения словацкого мастера.

На реализацию замысла художнику понадобилось два дня.

- Это уже традиция. Сразу, когда начинает падать снег, людям уже интересно, что у меня получится. В этом году у меня не было особого желания, но меня очень просили, - рассказывает мастер.

Дo этого Шустер уже лепил из снега фигуры Будды, сфинкса и льва.

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