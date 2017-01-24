Удивительные скульптуры из снега на границе с Закарпатьем (ФОТО)

|Словацкий мастер делает удивительные скульптуры из снега
Хорошо известный закарпатцам слoвацкий художник Владимир Шустер из села Вишня Мишле, чтo рядом с Кoшице, делает скульптуры из снега.
Белый орел из снега с размахом крыльев 5 метров и высотой около двух с половиной метров, уже стал местной достопримечательностью.
В село едут туристы, чтобы посмотреть на произведения словацкого мастера.
На реализацию замысла художнику понадобилось два дня.
- Это уже традиция. Сразу, когда начинает падать снег, людям уже интересно, что у меня получится. В этом году у меня не было особого желания, но меня очень просили, - рассказывает мастер.
Дo этого Шустер уже лепил из снега фигуры Будды, сфинкса и льва.
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