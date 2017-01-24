Какие авто угоняют чаще всего?

25.01.2017 (09:11)

Каждый пятый угнанный автомобиль в Украине - иномарка

В 2016 году в Украине наиболее популярными автомобилями воров стали Toyota, Infiniti, Range Rover и Lexus. По словам страховщиков, воры не ограничивают себя только дорогими автомобилями. Злоумышленники также прихвачивают такие марки, как KIA, Daewoo-Chevrolet и Renault.

"Наибольший всплеск угонов автомобилей был в 2014 году. Тогда у клиентов PZU похитили 66 машин. В 2015 году статистика по этому показателю значительно улучшилась - похитили 18 авто, а в прошлом году - всего 11. В 2014 году чаще всего угоны случались в Донецкой и Луганской областях. В прошлом году - в Киеве, Одессе, Харькове. Есть случаи похищения также в Виннице, Житомире и Мукачево", - говорит представитель страховой компании PZU в Украине Александр Мельничук.

В прошлом году у украинцев украли 7 тыс. 527 автомобилей, среди которых каждый пятый угнанный автомобиль - иномарка. Наиболее популярными авто для злоумышленников стали Toyota, Mercedes, BMW, Mitsubishi, Honda, Lexus, Audi, ЗАЗ-Daewoo и ВАЗ. Отечественные автомобили похищают преимущественно для розкомплектации, продажи по запчастям и сдачи остатков на металлолом.

Некоторые воры работают по новой схеме: похищают авто, чтобы потом вернуть ее за вознаграждение. В Киеве таким образом вернули более 80 престижных машин, заявили в МВД.

Напомним, на днях В Ужгороде полиция обезвредила банду автоугонщиков (ФОТО)