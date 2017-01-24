Самая сексуальная полицейская мира (ФОТО)

25.01.2017 (10:09)

Саманта Сепулведа - самая сексуальная полицейская

Сотни тысяч подписчиков собрала 32-летняя сотрудница полиции США Саманта Сепулведа. Девушка активно публикует сексуальные фотосессии на своей странице в социальной сети. Она часто снимается в нижнем белье и купальниках.

Пресса уже успела окрестить Сепулведа «самой сексуальной полицейской мира».

В свободное от защиты правопорядка время, девушка активно строит карьеру в модельном бизнесе. Она уже снималась у именитых фотографов Англии, Испании, Австралии, где снимки с ней публиковались в глянцевых изданиях.

Правда, в Украине тоже есть свои чрезвычайно привлекательные полицейские. Одна из них - Людмила Милевич, которая тоже любит похвастаться эффектными фото в соцсетях. Полицейская Милевич показала синяки и сексуальную попу в дырявых шортах (ФОТО)



