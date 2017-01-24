В заброшенной котельной Ужгорода нашли труп (ВИДЕО)

|В заброшенной котельной Ужгорода нашли тело мужчины
В Ужгороде на улице Генерала Свободы в заброшенной котельной нашли труп бездомного.
О состоянии и опасности заброшенного здания уже не раз рассказывали. Здесь неоднократно были пожары, потому что внутри кучи хлама, которые легко воспламеняются.
Но несмотря на ужасные условия, в помещении, приют находят бездомные. Вчера местные жители сообщили о найденном теле мужчины.
Установить его личность смогли только после экспертизы, ведь крысы, которых здесь множество, - изуродовали ему лицо.
Напомним, 16 января, в районе "малосемеек", у озера "Кирпичка", на улице Заньковецкой в Ужгороде был обнаружен труп женщины (ВИДЕО)
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ПАО «Укртрансгаз» опубликовало ежемесячный отчет о качестве газа, поставляемого в разные регионы Украины.
В ПАО «Укртрансгаз» сообщили о качественных показателях природного газа, который поставлялся в квартиры украинцев в декабре 2016 года.
По данным компании, наиболее высокий показатель теплоты сгорания топлива в декабре 2016 года - в Сумской области (8277 ккал/куб. м), а самый низкий - в Закарпатской (8153 ккал/куб. м).
http://domik.ua/novosti/stalo-izvestno-gaz-kakogo-kachestva-ispolzovali-ukraincy-zimoj-2016-goda-infografika-n250000.html