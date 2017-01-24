Полиция прикрыла незаконную добычу андезита в Закарпатье

25.01.2017 (10:40)

Закарпатец незаконно добывал андезит

Закарпатский строительный камень славится на всю Украину. Предприимчивые дельцы нелегально вывозят его из области целыми камионами, не имея соответствующей лицензии на такой вид предпринимательской деятельности.

Андезит относится в Украине к полезным ископаемым, поэтому государству такой деятельностью наносятся большие убытки.

В области в последние годы действовали несколько стихийных мест добычи камня, в частности в Ужгородском, Мукачевском, Иршавском районах. С таким нелегальным бизнесом борется полиция.

В частности, правоохранители разоблачили частного предпринимателя из с.Негрово Иршавского района, который организовал в 2015 году добычу андезита. В лесу за селом нанятые предпринимателем люди вырезали каменные глыбы, которые перевозили в подпольный цех. Там камень резали на куски, сортировали и сбывали.

Этот подпольный бизнес продолжался с сентября 2015 по ноябрь 2016 года. Прекратила его полиция. Неизвестно, сколько камня успели заготовить дельцы, но изъяли у них около 150 кубометров андезита.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Следователи объявили иршавчанин подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр), квалифицирующими признаками которого являются незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Досудебное расследование по делу проводит следственное управление Закарпатской полиции.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Куда незаконно возят андезит c Закарпатья? (ФОТО)



