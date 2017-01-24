Прокуратура Закарпатья занялась "нечестным" инспектором таможенного поста "Лужанка"

25.01.2017 (11:50)

Инспектором таможенного поста "Лужанка" занялась прокуратура Закарпатья

Прокуратурой сообщено о подозрении главному инспектору отдела таможенного оформления МП «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС.

Прокуратурой области совместно с следственным отделом управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области сообщено о подозрении главному инспектору отдела таможенного оформления таможенного поста «Лужанка» Закарпатской таможни Государственной фискальной службы о том, что он подозревается в умышленном, с целью получения неправомерной выгоды для другого физического лица, использовании служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Установлено, что 6 декабря 2016 главный инспектор отдела таможенного оформления МП «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС, умышленно, злоупотребляя служебными обязанностями, не провел в полном объеме таможенный контроль транспортного средства марки «Mercedes-Benz», который в дальнейшем был остановлен сотрудниками УСБ Украины в Закарпатской области.

По результатам таможенного досмотра указанного автомобиля «Mercedes-Benz», обнаружен товар, который находился в 48 пакетах общим весом более 1113 кг и стоимостью около 800 тыс грн.



Согласно информации Закарпатской таможни ГФС сумма таможенных платежей, которая подлежала бы уплате в случае выпуска в свободное обращение вышеуказанных товаров составляет более 252 тыс грн.



Исходя из изложенного, главный инспектор отдела таможенного оформления МП «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС пропустил на таможенную территорию Украины автомобиль марки «Mercedes-Benz», с нерастаможенным товаром, чем вызвал наступление тяжких последствий в виде неуплаты в государственный бюджет указанных платежей на сумму более 252 тыс грн, что больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.



Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Справка: санкция ч.2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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