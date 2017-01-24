На перевалах Закарпатья усиленно дежурят спасатели (ВИДЕО)

25.01.2017 (12:22)

Закарпатские спасатели усиленно дежурят на перевалах

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На закарпатских перевалах продолжают дежурить спасатели. После обильных снегопадов готовятся к последствиям гололеда. Сейчас температура там поднялась на несколько градусов - снег начал таять и сходить на проезжую часть.Однако уже завтра снова ждут резкое похолодание. Поэтому водителей просят быть внимательными. Самое сложное и опасное место - на границе Закарпатской и Львовской областей - на Латирском и Верецком перевалах. Этот участок трассы "Киев-Чоп" - сплошной серпантин, а теперь еще и скользкий."За 16 выездов было отбуксировано 20-25 крупногабаритных автомобилей и несколько микроавтобусов. В основном все едут без цепей, и с такими массами он сам по себе не может ехать", - говорит Иван Тербан, начальник Государственного пожарно-спасательного поста села Нижние Ворота.