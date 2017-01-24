Увеличится ли в Ужгороде безработица из-за закрытия ФЛП? (ВИДЕО)

|В Ужгороде ожидается рост безработицы
Руководитель налоговой инспекции Ужгорода Марии Бадыда рассказала приведет ли закрытие ФЛП в Ужгороде к увеличению количества безработицы.
По словам Марии Бадыды деятельность прекратили в основном "спящие" ФЛП, которые не совершали активной деятельности и не платили налоги в городской бюджет.
Поэтому на экономику города это повлияет не слишком, а вот ситуацию с безработицей такие закрытия могут ухудшить, ведь если небольшие предприятия не смогут платить новый налог и увеличить заработную плату своим работникам, то предприятия придется закрыть, а людей увольнять.
Насколько станет больше безработных в Ужгороде из-за закрытия ФЛП налоговики смогут сказать только в мае.
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