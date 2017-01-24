В Закарпатской ОГА решали наболевшие вопросы с переселенцами

25.01.2017 (13:23)

В Ужгороде заседал круглый стол по вопросам с переселенцами

Во вторник, 24 января, в Закарпатской областной госадминистрации в Ужгороде состоялось расширенное заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы и проблемы в работе с внутренне перемещенными лицами в Закарпатской области» под председательством заместителя председателя Закарпатской ОГА Александра Петика.

В мероприятии приняли участие представители Центра занятости, Пенсионного фонда, департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки, директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Закарпатской области Василий Попадинец и Ужгородского местного центра Михаил Давыденко. К обсуждению присоединились и представители общественных организаций, которые предоставляют вынужденным переселенцам гуманитарную, финансовую и юридическую помощь: ОО «Неемия», БФ «Каритас», ОО «Закарпатье-Донбасс», ОО «Веста», а также переселенцы из временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО, советник Министерства социальной политики Украины по вопросам ВПЛ в Закарпатской области Анжела Бабкина.

Как отметил заместитель начальника Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области Богдан Илькович, по состоянию на 24 января 2017 года в области зарегистрировано 4209 внутренне перемещенных лиц, из которых 3921 прибыло из зоны проведения АТО, 288 - из оккупированного Крыма. Больше всего переселенцев сейчас живет в Ужгороде - 1861 человек, в Мукачево - 898. 654 переселенца вернулись на свою малую родину, выехали в другие регионы или за границу.

По информации заместителя директора департамента социальной защиты населения Закарпатской ОГА Натальи Омелянюк, начиная с 2014 года за справками в управление соцзащиты обратилось 5111 человек. Сейчас получили адресную помощь более четырех тысячах граждан. Всего в 2015 году переселенцам было выплачено более 18 миллионов гривен социальной помощи, в 2016-м – 14 млн 308 тыс. (уменьшение за счет оттока из Закарпатья).

Среди вопросов, которые сейчас больше всего беспокоят вынужденных переселенцев, - проблемы с жильем. Как отметил директор Ужгородского местного центра по предоставлению БВПП Михаил Давыденко, в центр обращались переселенцы, проживающие в гостинице «Закарпатье», с жалобами на высокую стоимость проживания и недостаточный уровень возмещения. Проживание в гостинице им обходится в несколько тысяч гривен в месяц. Сейчас здесь проживает четырнадцать семей, среди которых большинство пенсионеров и многодетных семей, которым неохотно сдают в аренду жилье. Переселенка с востока, мать пятерых детей, убеждена, что именно из-за трудностей с жильем, работой и безденежья многие были вынуждены вернуться на малую родину...

М. Давиденко обратил внимание присутствующих, что с 5 января 2017 года, благодаря внесенным изменениям в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи», внутренне перемещенные лица выделены в отдельную категорию граждан, имеющих право на получение бесплатной вторичной правовой помощи. Поэтому специалисты системы БПП готовы предоставить качественную правовую помощь внутренне перемещенным лицам по любым вопросам, в том числе и по аренде и оплате за жилье.

Представительница ОО «Закарпатье - Донбасс» Татьяна Хорошилова искренне поблагодарила всех, кто заботится о судьбе внутренне перемещенных лиц, и предложила создать информационное пространство, где переселенцы могли бы задавать злободневные вопросы, возможно, и анонимно, госслужащим и получать на них официальный ответ.

Подводя итоги встречи, Александр Петик отметил, что взаимодействие между представителями органов власти и вынужденно перемещенными лицами должно осуществляться на основе полной открытости и взаимопонимания. «Мы все вместе должны консолидировать усилия, чтобы «помочь переселенцам как можно быстрее адаптироваться и укорениться на закарпатской земле».

Оксана Дудаш

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